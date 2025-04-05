Адміністрація Трампа помилково розіслала українцям наказ покинути США

Українці за кордоном (Ілюстративне фото: Tolga Akmen/EPA)

Деякі українці, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронний лист із повідомленням, що їхній статус скасовано та у них є сім днів, аби покинути країну, інакше "федеральний уряд знайде вас". Про це написало агентство Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Офіційний представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив у п’ятницю, 4 квітня, що електронний лист було надіслано помилково і що українську програму, створену після російського повномасштабного вторгнення у 2022 році, не було припинено.

Скільки українців отримали електронний лист такого змісту, невідомо.

"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас може бути вжито заходів правоохоронних органів, які призведуть до вашої депортації з країни. Повторно повідомляємо: DHS [Міністерство внутрішньої безпеки] анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в США", – йшлося в листі, надісланому українцям.

У п'ятницю Міністерство внутрішньої безпеки надіслало додаткову ноту, в якій повідомило, що наказ був помилковий і що "умови вашого в'їзду та тимчасового перебування в США, видані спочатку, залишаються незмінними".

Одна українка, яка попросила не називати її ім'я через страх покарання з боку уряду США, сказала, що "не могла нормально дихати й нестримно плакала", отримавши електронний лист.

Анджела Боеленс, президентка IA NICE, некомерційної організації в Айові, яка допомагала десяткам українців, сказала, що вона знає принаймні двох жінок, які отримали листа, одна з яких вагітна.

"Це дуже страшний електронний лист. Усі мої сім'ї в повній паніці. Я казала людям, що вони матимуть час після повідомлення про відкликання. Але цей лист зовсім інший", – розповіла Боеленс.

6 березня 2025 року Reuters писало, що Трамп планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 000 українців, які втекли від війни з Росією.

Того самого дня Трамп заявив, що не хоче нашкодити українським біженцям у Штатах, і анонсував рішення щодо їхнього статусу "дуже скоро".