Адмирал НАТО заявил, что Украина "еще может" выиграть войну, прогресс РФ не стратегический

Роб Бауэр подчеркнул, что отсутствие поддержки со стороны Запада действительно имело последствия на украинском фронте, и призвал продолжать поставки

Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина "еще может" выиграть войну против России, так как оккупанты имеют лишь ограниченные успехи. Об этом он сказал в интервью бельгийскому вещателю VRT.

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"Для Украины еще не поздно. Россияне добились прогресса, но он все еще достаточно ограничен и все еще не стратегический", – сказал он.

По словам Бауэра, отсутствие поддержки Запада действительно имело последствия на украинском фронте.

"Самое главное, чтобы мы продолжали присылать помощь. И чем дольше идет война, тем сложнее это становится. Многие страны поставляют оружие и боеприпасы из собственных запасов уже два года, но они тоже не бесконечны", – сказал адмирал.

Он добавил, что в этой ситуации можно сделать две вещи: еще глубже "копать" собственные поставки и еще сильнее настаивать на том, чтобы оборонная промышленность производила гораздо больше и быстрее.