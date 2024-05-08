Адмирал НАТО заявил, что Украина "еще может" выиграть войну, прогресс РФ не стратегический
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина "еще может" выиграть войну против России, так как оккупанты имеют лишь ограниченные успехи. Об этом он сказал в интервью бельгийскому вещателю VRT.

"Для Украины еще не поздно. Россияне добились прогресса, но он все еще достаточно ограничен и все еще не стратегический", – сказал он.

По словам Бауэра, отсутствие поддержки Запада действительно имело последствия на украинском фронте.

"Самое главное, чтобы мы продолжали присылать помощь. И чем дольше идет война, тем сложнее это становится. Многие страны поставляют оружие и боеприпасы из собственных запасов уже два года, но они тоже не бесконечны", – сказал адмирал.

Он добавил, что в этой ситуации можно сделать две вещи: еще глубже "копать" собственные поставки и еще сильнее настаивать на том, чтобы оборонная промышленность производила гораздо больше и быстрее.

  • В апреле Зеленский подтвердил, что у Украины план нового контрнаступления, но он зависит от поставок оружия, в том числе из США.
  • В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что помощь Штатов позволит Украине удержать оборону в 2024 году и, возможно, снова пойти в контрнаступление в 2025 году.
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