Адмирал НАТО заявил, что Украина "еще может" выиграть войну, прогресс РФ не стратегический
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина "еще может" выиграть войну против России, так как оккупанты имеют лишь ограниченные успехи. Об этом он сказал в интервью бельгийскому вещателю VRT.
"Для Украины еще не поздно. Россияне добились прогресса, но он все еще достаточно ограничен и все еще не стратегический", – сказал он.
По словам Бауэра, отсутствие поддержки Запада действительно имело последствия на украинском фронте.
"Самое главное, чтобы мы продолжали присылать помощь. И чем дольше идет война, тем сложнее это становится. Многие страны поставляют оружие и боеприпасы из собственных запасов уже два года, но они тоже не бесконечны", – сказал адмирал.
Он добавил, что в этой ситуации можно сделать две вещи: еще глубже "копать" собственные поставки и еще сильнее настаивать на том, чтобы оборонная промышленность производила гораздо больше и быстрее.
- В апреле Зеленский подтвердил, что у Украины план нового контрнаступления, но он зависит от поставок оружия, в том числе из США.
- В начале мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что помощь Штатов позволит Украине удержать оборону в 2024 году и, возможно, снова пойти в контрнаступление в 2025 году.