Адмірал НАТО заявив, що Україна "ще може" виграти війну, прогрес РФ ще не стратегічний

Роб Бауер (Фото: EPA)

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна "ще може" виграти війну проти Росії, адже окупанти мають лише обмежені успіхи. Про це він сказав в інтерв’ю бельгійському мовнику VRT.

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"Для України ще не пізно. Росіяни досягли прогресу, але він все ще досить обмежений і все ще не стратегічний", – сказав він.

За словами Бауера, відсутність підтримки Заходу справді мала наслідки на українському фронті.

"Найголовніше, щоб ми продовжували надсилати допомогу. І що довше триває війна, то складніше це стає. Багато країн постачають зброю та боєприпаси з власних запасів вже два роки, але вони теж не нескінченні", – сказав адмірал.

Він додав, що в цій ситуації можна зробити дві речі: ще глибше "копати" власні постачання та ще сильніше наполягати на тому, щоб оборонна промисловість виробляла набагато більше та швидше.