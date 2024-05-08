Адмірал НАТО заявив, що Україна "ще може" виграти війну, прогрес РФ ще не стратегічний
Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна "ще може" виграти війну проти Росії, адже окупанти мають лише обмежені успіхи. Про це він сказав в інтерв’ю бельгійському мовнику VRT.
"Для України ще не пізно. Росіяни досягли прогресу, але він все ще досить обмежений і все ще не стратегічний", – сказав він.
За словами Бауера, відсутність підтримки Заходу справді мала наслідки на українському фронті.
"Найголовніше, щоб ми продовжували надсилати допомогу. І що довше триває війна, то складніше це стає. Багато країн постачають зброю та боєприпаси з власних запасів вже два роки, але вони теж не нескінченні", – сказав адмірал.
Він додав, що в цій ситуації можна зробити дві речі: ще глибше "копати" власні постачання та ще сильніше наполягати на тому, щоб оборонна промисловість виробляла набагато більше та швидше.
- У квітні Зеленський підтвердив, що Україна має план нового контрнаступу, але він залежить від постачання зброї, зокрема зі США.
- На початку травня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван висловив думку, що допомога Штатів дозволить Україні втримати оборону у 2024 році й, можливо, знову піти у контрнаступ у 2025 році.