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Адвокат Дубневича: 100 млн залога внесли, но его куда-то увезли

Адвокат Дубневича: 100 млн залога внесли, но его куда-то увезли - Фото
Ярослав Дубневич (Фото - скриншот из видео RadaTVchannel - Youtube)
08.11.2019, 15:05

Алексей Шевчук уже подал заявление о "неправомерном задержании" нардепа в суд

Адвокат нардепа Ярослава Дубневича Алексей Шевчук сообщил в комментарии корреспонденту LIGA.net, что его подзащитного "вывезли в неизвестном направлении", несмотря на то, что за него внесли 100 млн гривень залога.

По словам юриста, деньги были внесены до момента оглашения Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда решения о мере пресечения.

"Он внес залог, в решении не было сказано ничего о месте, где его должны содержать. Но неизвестные люди вывезли его в неизвестном направлении. И сейчас никто не знает, где он находится", - рассказал адвокат и заявил, что уже подал заявление в суд о "неправомерном задержании" депутата.  

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В комментарии УП Шевчук назвал людей, которые вывезли нардепа из зала суда, "сотрудниками Национального антикоррупционного бюро". В пресс-службе бюро корреспонденту LIGA.net не смогли ни прокомментировать заявление адвоката, ни рассказать о месте нахождения Дубневича.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда на звонки корреспондента пока не отвечают.

  • Нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Ярослав Дубневич набу арест залог алексей шевчук
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