Адвокат Маркива заявил, что потерял доверие к правосудию Италии

Адвокат Раффаэле Делла Валле (фото - facebook.com/nataliya.kudryk)

Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы, заявил, что потерял доверие к итальянскому правосудию, так как этот приговор является политическим. Об этом адвокат Рафаэле Дела Валле заявил после завершения судебного заседания, сообщает корреспондент Hromadske.ua.

"В разговоре с нами он сказал, что за всю его 56-летнюю карьеру он не видел такого абсурдного приговора. Он говорит, что нет абсолютно никакой почвы, на чем базируется такой строгий приговор. Говорит, что он даже очень разочарован действиями итальянских судей и потерял доверие к итальянскому правосудию и даже к итальянскому государству", - рассказала она.

12 июля в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Адвокату Маркива стало плохо на заседании, ему вызвали скорую. Он позже сказал, что это ему суд вынес вердикт, чтобы он эмигрировал из Италии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован.