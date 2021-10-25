UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Адвокат: Саакашвили потребовалась помощь реаниматолога. Он голодает в тюрьме 25-й день

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 17:32
Адвокат: Саакашвили потребовалась помощь реаниматолога. Он голодает в тюрьме 25-й день - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: EPA)

Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который 25-й день голодает в грузинской тюрьме, потребовалась помощь реаниматолога. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Грузия.Online.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Садзаглишвили, один из жизненных показателей в анализах политика "упал до критического уровня" и потребовалось вмешательство реаниматологов, чтобы стабилизировать состояние Саакашвили.

Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодовки, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.
  • 20 октября Саакашвили согласился на медикаментозную помощь, чтобы быть в сознании. 

Читайте также: У Саакашвили заявили, что его хотят "ликвидировать". Премьер ответил: Бредни и провокация

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил Саакашвили реанимация адвокат Грузия Дмитрий Садзаглишвили
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 