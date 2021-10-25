Адвокат: Саакашвили потребовалась помощь реаниматолога. Он голодает в тюрьме 25-й день

Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который 25-й день голодает в грузинской тюрьме, потребовалась помощь реаниматолога. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Грузия.Online.

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По словам Садзаглишвили, один из жизненных показателей в анализах политика "упал до критического уровня" и потребовалось вмешательство реаниматологов, чтобы стабилизировать состояние Саакашвили.

Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодовки, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.

20 октября Саакашвили согласился на медикаментозную помощь, чтобы быть в сознании.

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Елизавета Кумбер

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