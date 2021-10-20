Саакашвили согласился на медикаментозную помощь. Заявил, что хочет "быть в сознании"
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо, в котором согласился на медикаментозную помощь, чтобы "быть в сознании". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Эхо Кавказа.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Саакашвили заявил, что соглашается на помощь медиков, чтобы "до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность".
"Я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании и, даже если очень ограниченно, участвовать в текущих событиях", – говорится в его обращении.
При этом Саакашвили повторил, что будет продолжать голодовку до освобождения и даже "готов умереть".
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Экс-президент объявил голодовку.
- 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова врача не соответствуют действительности.
- 19 октября на 20-й день голодовки медицинский консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили. Его госпитализация может состояться в субботу, 23 октября.
Читайте также: В Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили: видео
Комментарии