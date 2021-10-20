Саакашвили согласился на медикаментозную помощь. Заявил, что хочет "быть в сознании"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо, в котором согласился на медикаментозную помощь, чтобы "быть в сознании". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Эхо Кавказа.

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Саакашвили заявил, что соглашается на помощь медиков, чтобы "до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность".

"Я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании и, даже если очень ограниченно, участвовать в текущих событиях", – говорится в его обращении.

При этом Саакашвили повторил, что будет продолжать голодовку до освобождения и даже "готов умереть".

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Елизавета Кумбер

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