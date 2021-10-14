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В Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 19:52
В Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили: видео - Фото
Митинг в Тбилиси (Фото: Эхо Кавказа)

Сегодня, 14 октября, в Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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На площади Свободы в центре Тбилиси десятки тысяч человек собрались на акцию с требованием освобождения Саакашвили.

Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором тот призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от Национального движения, которые вышли во второй тур.

После этого начались выступления сторонников оппозиции с требованием освобождения Саакашвили и критикой правительства партии Грузинская мечта.

Люди приехали на акцию из разных регионов Грузии.

Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили Грузия тбилиси
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