В Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили: видео

Сегодня, 14 октября, в Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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На площади Свободы в центре Тбилиси десятки тысяч человек собрались на акцию с требованием освобождения Саакашвили.

Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором тот призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от Национального движения, которые вышли во второй тур.

После этого начались выступления сторонников оппозиции с требованием освобождения Саакашвили и критикой правительства партии Грузинская мечта.

Люди приехали на акцию из разных регионов Грузии.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

2 октября в Грузии состоялись выборы, на которых партия Грузинская мечта обошла Единое национальное движение.

Наталия Медведева

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