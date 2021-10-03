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Правящая партия обходит движение Саакашвили на выборах в Грузии – ЦИК

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 14:09
Правящая партия обходит движение Саакашвили на выборах в Грузии – ЦИК - Фото
Выборы в Грузии (Фото – Zurab Kurtsikidze, EPA)

Правящая партия Грузинская мечта лидирует на выборах в Грузии с результатом 46,56%. Об этом после подсчета голосов на почти всех избирательных участках сообщает ЦИК Грузии. Такой результат позволит действующей власти Грузии не проводить досрочные парламентские выборы.

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После подсчета голосов на 3740 участках из 3743, лидеры по данным ЦИК получили такие результаты:

– Грузинская мечта – 46,56%;

– Единое национальное движение (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) – 30,7%;

– За Грузию – 7,79%.

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, в результате которого могут быть назначены досрочные парламентские выборы. По соглашению, подписанному весной 2021 года представителями правящей партии и оппозиции для выхода из политического кризиса, досрочные выборы должны быть назначены, если Грузинская мечта не сможет набрать более 43% голосов. 28 июля председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия выходит из соглашения.

Денис Юдин
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выборы Грузия Грузинская мечта михаил саакашвили
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