Правящая партия обходит движение Саакашвили на выборах в Грузии – ЦИК

Правящая партия Грузинская мечта лидирует на выборах в Грузии с результатом 46,56%. Об этом после подсчета голосов на почти всех избирательных участках сообщает ЦИК Грузии. Такой результат позволит действующей власти Грузии не проводить досрочные парламентские выборы.

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После подсчета голосов на 3740 участках из 3743, лидеры по данным ЦИК получили такие результаты:

– Грузинская мечта – 46,56%;

– Единое национальное движение (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) – 30,7%;

– За Грузию – 7,79%.

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, в результате которого могут быть назначены досрочные парламентские выборы. По соглашению, подписанному весной 2021 года представителями правящей партии и оппозиции для выхода из политического кризиса, досрочные выборы должны быть назначены, если Грузинская мечта не сможет набрать более 43% голосов. 28 июля председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия выходит из соглашения.

Для участия в выборах в Грузию приехал Саакашвили, который не был там восемь лет.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Вчера, 2 октября, эксзитполы давали Грузинской мечте от 38,6% до 47,6%.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

Денис Юдин

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