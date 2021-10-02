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Согласно экзитполам, партия Саакашвили проигрывает на выборах в Грузии правящей партии

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 21:08
Согласно экзитполам, партия Саакашвили проигрывает на выборах в Грузии правящей партии - Фото
Фото: EPA

В Грузии завершилось голосование на местных выборах. Грузинские телеканалы опубликовали данные exit-poll, по которым на выборах лидирует правящая партия Грузинская мечта. Партия Михаила Саакашвили Единое национальное движение идет на втором месте.

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Согласно экзитполу, проведенному компанией Gorbi по заказу телеканал Имеди, Грузинская мечта набирает 47,6% избирателей, Единое национальное движение – 27,1% голосов.

Экзитпол, проведенный компанией Ipsos по заказу телеканала Мтавари, показал, что за Грузинскую мечту проголосовали 38,6%, а за Единое национальное движение — 33%.

Официальные результаты от ЦИК Грузии ожидаются ночью.

Грузины выбрали более 60 мэров городов и более 2 тысяч членов муниципальных представительных органов. 

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, в результате которого могут быть назначены досрочные парламентские выборы. По соглашению, подписанному весной 2021 года представителями правящей партии и оппозиции для выхода из политического кризиса, досрочные выборы должны быть назначены, если Грузинская мечта не сможет набрать более 43% голосов. 28 июля председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия выходит из соглашения.

  • Для участия в выборах в Грузию приехал Саакашвили, который не был там восемь лет.
  • В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. 28 июня 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы: политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. 



Вадим Ребрина
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выборы Грузия михаил саакашвили
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