Адвокаты Небесной сотни: Суд и прокуратура не выполнили свой долг

Суд над экс-беркутовцами (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свою конституционную обязанность в деле о расстрелах на Майдане. Об этом заявили адвокаты Небесной сотни и ряд общественных организаций на сайте Центра противодействия коррупции.

Давление на суд и внезапная смена прокуроров с целью освобождения из-под стражи и обмена бывших беркутовцев, которые обвиняются в массовых убийствах на Майдане в 2014 году, является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права, говорится в заявлении.

Адвокаты потерпевших уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и попыткам реформировать как прокуратуру, так и суды, поскольку попытки их очищения "теряют свою целесообразность, когда сталкиваются с политическим "ручным" управлением со стороны власти, вопреки требованиям закона".

В заявлении говорится, что Украина рискует сделать систему правосудия заложницей желаний государства-агрессора.

Авторы требуют у власти найти правовой и вызывающий доверие граждан способ урегулировать ситуацию, а также обеспечить действительную независимость прокуратуры и судов.

Заявление, помимо адвокатов Небесной сотни, подписали Центр противодействия коррупции, Transparensy International Ukraine, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ, движение ЧЕСНО и еще 15 организаций.

Вчера бывшие сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин были освобождены из-под стражи, а Александр Маринченко и Сергей Тамтура - из-под домашнего ареста по решению Киевского апелляционного суда.

Прокуратура попросила суд удовлетворить апелляции обвиняемых, поскольку они были включены в списки на обмен.

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