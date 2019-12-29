Адвокаты Небесной сотни: Суд и прокуратура не выполнили свой долг

Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свою конституционную обязанность в деле о расстрелах на Майдане. Об этом заявили адвокаты Небесной сотни и ряд общественных организаций на сайте Центра противодействия коррупции.
Давление на суд и внезапная смена прокуроров с целью освобождения из-под стражи и обмена бывших беркутовцев, которые обвиняются в массовых убийствах на Майдане в 2014 году, является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права, говорится в заявлении.
Адвокаты потерпевших уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и попыткам реформировать как прокуратуру, так и суды, поскольку попытки их очищения "теряют свою целесообразность, когда сталкиваются с политическим "ручным" управлением со стороны власти, вопреки требованиям закона".
В заявлении говорится, что Украина рискует сделать систему правосудия заложницей желаний государства-агрессора.
Авторы требуют у власти найти правовой и вызывающий доверие граждан способ урегулировать ситуацию, а также обеспечить действительную независимость прокуратуры и судов.
Заявление, помимо адвокатов Небесной сотни, подписали Центр противодействия коррупции, Transparensy International Ukraine, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ, движение ЧЕСНО и еще 15 организаций.
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