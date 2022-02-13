Отмена рейсов. В правительстве объяснили, что делать пассажирам
Аэропорт Борисполь продолжает работать в штатном режиме, но пассажирам рекомендуется заранее выяснять статус их рейсов, так как ряд авиакомпаний задерживают или отменяют полеты в связи с неопределенностью ситуации и нарастанием напряженности вокруг Украины. Об этом сказано в разъяснении министерства инфраструктуры, опубликованном в Facebook.
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Во всех случаях отмены или задержки рейсов пассажиров просят обращаться к авиакомпаниям, которые эти рейсы обслуживают, сказано в разъяснении.
Министерство уведомляет, что по состоянию на сейчас:
- Отменены все рейсы компании KLM c 13 13 февраля по 17 февраля.
- Компания FLY-DUBAI изменила графики с 14 февраля по 28 февраля – прибітие в 17.25 вместо 22.35, отправление в 18.25 вместо 23.25.
- Компания QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – рейс 14 февраля отменен, пассажиры улетят на другом самолете по расписанию.
В разъяснении подчеркивается, что аэропорт придерживается всех международно принятых стандартов обслуживания рейсов.
Министерство инфраструктуры просит пассажиров "сохранять спокойствие и следить за изменениями расписания на табло".
Если ваш рейс отменен и у вас трудности с возвращением в Украину, обращайтесь в посольства Украины в других странах.
- В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.
- В Офисе президента сообщили, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.
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