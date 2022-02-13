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"Небо открыто". В Кабмине говорят, в Украину летают 29 компаний, проблемы – у отдельных

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 13:27
Александр Кубраков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Мининфраструктуры заявляют, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", – сказано в сообщении.

Сегодня в министерстве состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации, сообщили в Мининфраструктуры.

Там отметили, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

По данным ведомства, у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Украина готова поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка, отметили в Мининфраструктуры. Там добавили, что проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и на рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сегодня самолет авиакомпании SkyUp рейсом Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. Также известно, что компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности.

  • По данным источников Bloomberg, нападение России на Украину произойдет 15 февраля.

  • Из-за угрозы нового вторжения РФ в Украину все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

  • Австралия и Канада приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов. 

Вадим Ребрина
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мининфраструктуры авиаперевозки авиакомпания александр кубраков
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