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Завернули в полете. Почему некоторые авиакомпании отменяют рейсы в Украину: детально

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 11:46
Завернули в полете. Почему некоторые авиакомпании отменяют рейсы в Украину: детально - Фото
Фото: Facebook компании SkyUp

Самолет авиакомпании SkyUp рейсом Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

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"12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – сказано в сообщении.

Авиакомпания договорилась о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе. В компании сообщают, что организовали трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также все пассажиры обеспечены питанием, отметили в SkyUp.

В комментарии LIGA.net МИД сообщил, что посольство Украины в Молодеве оказывает консульскую помощь пассажирам самолета.

Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании.

Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину, заверили в МИД.

В аэропорту Борисполь на сегодня отменены три рейса из Амстердама. Их должны были выполнить компании МАУ, KLM и Delta. О причинах отмены в аэропорту ничего сказать не смогли, посоветовав обращаться в авиакомпании. LIGA.net отправила запрос компании МАУ.

В аэропорту Жуляны отмененных рейсов сегодня нет.

На сайте KLM сообщается, что компания прекращает полеты в Украину по соображениям безопасности. "Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – сказано в сообщении.

Граждане Украины уже на протяжении четырех часов не могут вылететь из Вены в Киев рейсом KLM. "Страховая авиакомпании никак не определится, выпускать ли самолет в рейс над Украиной", – сказала в комментарии LIGA.net одна из украинок.

  • Из-за угрозы нового вторжения РФ в Украину все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.
  • Австралия и Канада приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов. 
Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
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SkyUp самолет
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