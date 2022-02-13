Авиационный эксперт Долинце о SkyUP: Полетам ничто не угрожает. Но компании помнят MH17

После трагедий с Boeing MH-17 над украинским Донбассом и с самолетом МАУ в Иране многие авиакомпании и лизинговые владельцы самолетов пересмотрели свои протоколы безопасности, значительно повысили уровни реагирования, поэтому реагируют даже на информационный фон, хотя объективно видят, что серьезных рисков с точки зрения безопасности полетов нет. Об этом в комментарии LIGA.net сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Решения об остановке полетов в Украину принимались исключительно отдельными владельцами самолетов на основе позиции страховых компаний, отметил он.

"Ситуация может меняться – сейчас известно только об одной компании-лизингодателе – если другие компании тоже оценят риски и примут для себя решение, что они видят в этом какие-то опасности, то часть авиакомпаний тоже могут попасть под аналогичные ограничения", – считает Долинце.

Но, по его словам, это не обязательно может быть требование о запрете полетов, может быть рекомендация перебазировать самолеты – то есть, например, самолеты, которые имеют за основу аэропорты Борисполь или Львов, будут базироваться в других, например, европейских аэропортах и ​​выполнять рейсы на дневной основе.

"Но это очень теоретический вариант. Пока официальных позиций авиакомпаний, насколько они столкнулись с подобной проблемой, мы не слышали", – сказал эксперт.

При этом , по его словам, официальная позиция всех регулирующих авиационных органов европейских стран, США и других, включая украинскую Госавиаслужбу – едина: рисков для безопасности полетов гражданских воздушных судов над Украиной они не видят и никаких ограничений или запретов на использование воздушного пространства Украины никто не выдавал.

Сегодня самолет авиакомпании SkyUp рейсом Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. Также известно, что компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности. Отменен ее сегодняшний рейс из Амстердама в Киев.

В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

В Офисе президента сообщили, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

Вадим Ребрина , Уляна Букатюк

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