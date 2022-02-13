Офис президента: Небо закрывать не будем, авиакомпаниям — поможем

Небо над Украиной открыто, но некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства", – написал он.

По словам Тимошенко, EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

Он отметил, что большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

"Что же происходит? Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования", – написал Тимошенко, отметив, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков. В ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

Сегодня самолет авиакомпании SkyUp рейсом Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. Также известно, что компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности. Отменен ее сегодняшний рейс из Амстердама в Киев.

В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Вадим Ребрина

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