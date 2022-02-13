UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Офис президента: Небо закрывать не будем, авиакомпаниям — поможем

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 14:14
Офис президента: Небо закрывать не будем, авиакомпаниям — поможем - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Небо над Украиной открыто, но некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства", – написал он.

По словам Тимошенко, EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

Он отметил, что большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

"Что же происходит? Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования", – написал Тимошенко, отметив, что Украина готова поддержать авиаперевозчиков. В ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

Офис президента: Небо закрывать не будем, авиакомпаниям — поможем
  • Сегодня самолет авиакомпании SkyUp рейсом Мадейра-Киев вынужденно сел в Кишиневе. Владелец самолета категорически запретил лететь в Киев, когда судно уже было в воздухе. Также известно, что компания KLM прекратила полеты в Украину по соображениям безопасности. Отменен ее сегодняшний рейс из Амстердама в Киев. 
  • В Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. В министерстве заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет авиаперевозки авиасообщение Кирилл Тимошенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 