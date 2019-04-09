Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 21:50

Акция под офисом Зеленского в Киеве закончилась

Акция под офисом Зеленского в Киеве закончилась - Фото
Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Группа активистов около двух часов вела переговоры с представителями штаба в их помещении

Реклама
Реклама

Акция возле штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве завершилась. Участники передали свои требования в штаб и расходятся. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Группа активистов около двух часов вела переговоры с представителями штаба в их помещении.

Реклама

Одно из требований к Зеленскому, как сообщила участница переговоров, - до конца предвыборной компании предоставить заявления в правоохранительные органы для расследования преступлений высокопоставленных чиновников. О каких именно преступлениях идет речь, активистка не уточнила.

Глава штаба Иван Баканов заверил, что требования активистов не останутся без внимания.

В ходе акции протестующие также требовали ответа на вопрос, сдаст ли Зеленский повторно анализы на наркотики. Представители штаба не ответили на него, сообщает агентство.

Один из организаторов акции, блогер Мирослав Олешко рассказал журналистам, что участники акции написали заявление в полицию об инциденте с повреждением плаката активистов.

Днем под офисом Зеленского собрались несколько сотен человек. Одна группа требовала от Зеленского пройти тест на наркозависимость, извиниться за оскорбление украинской армии и прийти на дебаты. У них возник конфликт с группой "титушек" в капюшонах. Полиция сообщила, что после инцидента были задержаны двое человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, акция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 