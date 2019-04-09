Акция под офисом Зеленского в Киеве закончилась

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Акция возле штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве завершилась. Участники передали свои требования в штаб и расходятся. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Группа активистов около двух часов вела переговоры с представителями штаба в их помещении.

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Одно из требований к Зеленскому, как сообщила участница переговоров, - до конца предвыборной компании предоставить заявления в правоохранительные органы для расследования преступлений высокопоставленных чиновников. О каких именно преступлениях идет речь, активистка не уточнила.

Глава штаба Иван Баканов заверил, что требования активистов не останутся без внимания.

В ходе акции протестующие также требовали ответа на вопрос, сдаст ли Зеленский повторно анализы на наркотики. Представители штаба не ответили на него, сообщает агентство.

Один из организаторов акции, блогер Мирослав Олешко рассказал журналистам, что участники акции написали заявление в полицию об инциденте с повреждением плаката активистов.

Днем под офисом Зеленского собрались несколько сотен человек. Одна группа требовала от Зеленского пройти тест на наркозависимость, извиниться за оскорбление украинской армии и прийти на дебаты. У них возник конфликт с группой "титушек" в капюшонах. Полиция сообщила, что после инцидента были задержаны двое человек.