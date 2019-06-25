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25.06.2019, 10:43

Акция у Совета Европы: требуют не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Акция у Совета Европы: требуют не допустить возвращения РФ в ПАСЕ - Фото
Фото: Андрея Лавренюка/Укринформ

Участники акции держат украинскую и грузинскую национальную символику

В Страсбурге украинцы и друзья Украины проводят акцию протеста против возвращения делегации страны-агрессора России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Акция проходит после принятия этой ночью ПАСЕ резолюции, которая позволит российской делегации заявиться на летнюю сессию Ассамблеи.

Поддержали акцию также представители армянской общины Страсбурга.

Фото: Андрея Лавренюка/Укринформ

На плакатах напоминается об агрессии России против Украины и Грузии и ее последствия для Европы. Активисты обращаются к европолитикам, делегатам ПАСЕ, в частности, "сохранить Совет Европы", который разрушается из-за безусловных уступок России.

Участники акции напоминают об украинских политзаключенных и заложниках.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких конструктивных шагов россиян и вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ об агрессии РФ. Теперь Украина может приостановить участие в ПАСЕ.

Читайте также: Обращение к делегатам ПАСЕ: "Вы голосуете за бедствия и войну"

 

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Теги: Россия, Украина, пасе, акция
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