Александр Стубб принял присягу и стал 13-м президентом Финляндии – фото

Инаугурация президента Финляндии (Фото: EPA)

В Финляндии проходит инаугурация президента – Александр Стубб принял присягу главы государства. Он стал 13-м президентом страны, сообщило издание Yle.

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Издание отметило, что его предшественник Саули Ниинисте занимал должность главы государства с 2012 года два срока подряд.

Инаугурация президента Финляндии (Фото: EPA)

В своей речи в парламенте Стубб заявил, что, хотя сейчас мир испытывает хаос, не стоит отчаиваться. По его мнению, страх – это самый плохой из возможных ориентиров внешней политики.

Инаугурация президента Финляндии (Фото: EPA)

11 февраля Стубб победил на президентских выборах от правоцентристской партии Национальная коалиция. Ранее он был премьер-министром страны. В 2017 году Стубб оставил политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину изменило его мнение.

Политик был премьером страны в период 2014-2015 годов, а в 2015-2016 годах возглавлял Министерство финансов. До премьерства он председательствовал в Министерстве Европы и внешней торговли, был членом парламента Финляндии и Европарламента, а также главой Министерства иностранных дел.

Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией, он поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно способствовать этому процессу.

Инаугурация президента Финляндии (Фото: EPA)

12 февраля Стубб заявил, что не видит смысла в связи с российским диктатором и политическим руководством РФ.

19 февраля он отметил важность дальнейшей поддержки Украины, обращаясь к странам Запада. Он заявил, что российско-украинская война очень важна для диктатора Путина, поэтому Украина должна выиграть.

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