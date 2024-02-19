Эта война слишком важна для Путина, чтобы Украина ее проиграла – президент Финляндии

Александр Стубб заявил, что Запад должен постоянно поддерживать Украину для ее победы

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Новый президент Финляндии Александр Стубб отметил важность дальнейшей поддержки Украины, обращаясь к странам Запада. Он заявил, что российско-украинская война очень важна для диктатора Владимира Путина, поэтому Украина должна выиграть, передает Yle.

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Таким образом Стубб ответил на вопросы журналистов, не потерпел ли Запад неудачу в поддержке Украины.

"Если бы Запад не поддержал Украину, она бы больше не существовала", – сказал Стубб.

В то же время, новоизбранный лидер Финляндии признал, что поставка Украине оружия является актуальной проблемой, и подчеркнул, что поддержка со стороны Запада должна быть непрерывной.

"Единственное, что понимает Путин – это сила. Вы покажете любую слабость, любую мягкость – и он нападет", – отметил Стубб.

Он считает, что российско-украинская война "слишком важна для Путина, чтобы ее проиграть, и именно это делает ее достаточно проблематичной".

11 февраля Стубб победил на президентских выборах от правоцентристской партии "Национальная коалиция". Раньше он был премьер-министром страны. В 2017 году Стубб покинул политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину изменило его мнение.

Политик был премьером страны в период 2014-2015 годов, а в период 2015-2016 годов возглавлял Министерство финансов. До премьерства он председательствовал в Министерстве Европы и внешней торговли, являлся членом парламента Финляндии и Европарламента, а также главой Министерства внешних дел.

Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли миру с Россией, он поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

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