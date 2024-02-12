Новообраний президент Фінляндії не планує зв'язуватися з Путіним у найближчому майбутньому

Політик зазначив, що не бачить "будь-якого зв'язку" ані з Путіним, ані з політичним керівництвом РФ

Александр Стубб (Фото: EPA / Kimmo Brandt)

Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб наразі не бачить сенсу у зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним та політичним керівництвом РФ. Важко вести "будь-який політичний діалог" з Путіним, коли РФ веде агресивну війну проти України, передає слова політика видання ERR.

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"По-перше, я думаю, досить очевидно, що важко вести будь-який політичний діалог з Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України", – заявив президент Фінляндії.

Саме тому, зазначив Стубб, він не бачить "будь-якого зв'язку" ані з Путіним, ані з політичним керівництвом РФ у найближчому майбутньому.

Стубб вступить на посаду через два з половиною тижні – 1 березня 2024 року.

ДОВІДКА Фінляндія — це парламентська республіка, уряд у ній формується місцевим однопалатним парламентом Едускунтою. Президент у Фінляндії обирається на всенародних виборах раз на шість років не більш ніж на два послідовних терміни. Голова держави разом з урядом здійснює виконавчу владу. Утім, президент може приймати деякі рішення без погодження з Кабміном, зокрема, щодо управління Аландськими островами, де мешкає шведська меншина. Фінляндія — це парламентська республіка, уряд у ній формується місцевим однопалатним парламентом Едускунтою. Президент у Фінляндії обирається на всенародних виборах раз на шість років не більш ніж на два послідовних терміни. Голова держави разом з урядом здійснює виконавчу владу. Утім, президент може приймати деякі рішення без погодження з Кабміном, зокрема, щодо управління Аландськими островами, де мешкає шведська меншина.

11 лютого Стубб переміг на президентських виборах від правоцентристської партії Національна коаліція. Раніше він був прем'єр-міністром країни. У 2017 році Стубб залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії до України змінило його думку.

Політик був прем'єром країни в період 2014-2015 років, а в період 2015-2016 років очолював Міністерство фінансів. До прем'єрства він головував у Міністерстві Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також очільником Міністерства зовнішніх справ.

Стубб заявляв, що не згодний з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією, він підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

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