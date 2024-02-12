Новоизбранный президент Финляндии не планирует связываться с Путиным в ближайшем будущем

Политик отметил, что не видит "какой-либо связи" ни с Путиным, ни с политическим руководством РФ

Александр Стубб (Фото: EPA/Kimmo Brandt)

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб сейчас не видит смысла в связи с российским диктатором Владимиром Путиным и политическим руководством РФ. Трудно вести "какой-либо политический диалог" с Путиным, когда РФ ведет агрессивную войну против Украины, передает слова политика издание ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Во-первых, я думаю, довольно очевидно, что трудно вести какой-либо политический диалог с Путиным, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины", – заявил президент Финляндии.

Именно поэтому, отметил Стубб, он не видит "какой-либо связи" ни с Путиным, ни с политическим руководством РФ в ближайшем будущем.

Стубб вступит в должность через две с половиной недели – 1 марта 2024 года.

СПРАВКА Финляндия – это парламентская республика, правительство в ней формируется местным однопалатным парламентом Эдускунтой. Президент в Финляндии избирается на всенародных выборах раз в шесть лет не более чем на два последовательных срока. Глава государства наряду с правительством осуществляет исполнительную власть. Впрочем, президент может принимать некоторые решения без согласования с Кабмином, в частности, по управлению Аландскими островами, где проживает шведское меньшинство. Финляндия – это парламентская республика, правительство в ней формируется местным однопалатным парламентом Эдускунтой. Президент в Финляндии избирается на всенародных выборах раз в шесть лет не более чем на два последовательных срока. Глава государства наряду с правительством осуществляет исполнительную власть. Впрочем, президент может принимать некоторые решения без согласования с Кабмином, в частности, по управлению Аландскими островами, где проживает шведское меньшинство.

11 февраля Стубб победил на президентских выборах от правоцентристской партии "Национальная коалиция". Раньше он был премьер-министром страны. В 2017 году Стубб оставил политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину изменило его мнение.

Политик был премьером страны в период 2014-2015 годов, а в период 2015-2016 годов возглавлял Министерство финансов. До премьерства он председательствовал в Министерстве Европы и внешней торговли, являлся членом парламента Финляндии и Европарламента, а также главой Министерства иностранных дел.

Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией, он поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

Читайте также: Финляндия отправляет помощь ВСУ на 190 млн и хочет пустить в действие свои "ноу-хау" для поддержки