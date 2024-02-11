На выборах в Финляндии победил Стубб: что известно о его позиции по Украине

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

На президентских выборах в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб, который в 2017 году оставил политику и не собирался возвращаться, однако вторжение России в Украину изменило его мнение. Он обошел во втором туре бывшего главу МИД Пекка Хаависто, сообщило издание Yle.

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В Финляндии 28 января состоялись первые за 12 лет президентские выборы. Действующий глава государства Саули Ниинистьо находился на посту два срока и уже не имеет права баллотироваться. После подсчета 80% бюллетеней с 28% голосов лидировал Стубб. У Хаависто – 25,8%.

Сегодня состоялся второй тур президентских выборов в Финляндии. Издание сообщило, что по результатам подсчета 99,8% голосов, Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонента поддержали 48,4%. Он примет присягу президента Финляндии 1 марта 2024 года.

Издание Reuters отметило, что в телевизионном выступлении Стубб назвал свою победу "самой большой честью" в своей жизни.

"Ощущение спокойное, скромное, но, конечно, в то же время, я очень счастлив и благодарен, что финны проголосовали в таком большом количестве и что мне представилась возможность быть президентом Финляндской Республики", – сказал он.

Второй тур президентских выборов в Финляндии (Фото: EPA)

Стубб был премьер-министром Финляндии в период 2014-2015 годов, а в период 2015-2016 годов – министром финансов. До премьерства он возглавлял министерство Европы и внешней торговли, был членом парламента Финляндии и Европарламента, а также главой Министерства иностранных дел Финляндии.

Он заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией, он поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно способствовать этому процессу.

В интервью агентству Reuters в прошлом месяце Стубб заявил, что пока что во внешней политике Финляндии не будет российского направления.

"С политической точки зрения, не будет никаких отношений с президентом России или с российским политическим руководством, пока они не прекратят войну в Украине", – подчеркнул тогда он.

Он также выступает за углубление сотрудничества с НАТО, например, за разрешение на транспортировку ядерного оружия по финской территории и размещение части войск НАТО на постоянной основе в Финляндии. Однако он не поддерживает хранение ядерного оружия в Финляндии.

Второй тур президентских выборов в Финляндии (Фото: EPA)

19 января премьер-министр Финляндии Орпо заявил, что не видит угрозы возможного вооруженного нападения со стороны России. Также он отметил, что Украина должна оставаться политическим приоритетом на уровне Европейского союза.

9 февраля министр обороны Финляндии заявил, что в отечественной промышленности есть "много ноу-хау" – идет работа над тем, чтобы использовать это для поддержки Украины.

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