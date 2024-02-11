На президентських виборах у Фінляндії переміг Стубб: що відомо про його позицію щодо України

Александр Стубб (Фото: EPA/JARNO KUUSINEN)

На президентських виборах у Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб, який у 2017 році залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змінило його думку. Він обійшов в другому турі колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто, повідомило видання Yle.

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У Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Чинний глава держави Саулі Нііністьо перебував на посаді два терміни та вже не має права балотуватися. Після підрахунку 80% бюлетенів з 28% голосів лідирував Стубб. У Хаавісто – 25,8%.

Сьогодні відбувся другий тур президентських виборів у Фінляндії. Видання повідомило, що за результатом підрахунку 99,8% голосів, Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді коли його опонента підтримали 48,4%. Він складе присягу президента Фінляндії 1 березня 2024 року.

Агентство Reuters зазначило, що у телевізійному виступі Стубб назвав свою перемогу "найбільшою честю" у своєму житті.

"Відчуття спокійне, скромне, але, звичайно водночас я надзвичайно щасливий і вдячний, що фіни проголосували в такій великій кількості і що мені випала нагода бути президентом Фінляндської Республіки", – сказав він.

Другий тур президентських виборів у Фінляндії (Фото: EPA)

Стубб був прем'єр-міністром Фінляндії у період 2014-2015 років, а в період 2015-2016 років – міністром фінансів. До прем'єрства він очолював міністерство Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також очільником Міністерства зовнішніх справ Фінляндії.

Він заявляв, що не згодний з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією, він підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

В інтерв'ю агентству Reuters минулого місяця Стубб заявив, що поки що у зовнішній політиці Фінляндії не буде російського напряму.

"З політичного погляду, не буде ніяких відносин з президентом Росії або з російським політичним керівництвом, поки вони не припинять війну в Україні", – наголосив тоді він.

Він також виступає за поглиблення співпраці з НАТО, наприклад, за дозвіл на транспортування ядерної зброї фінською територією і розміщення частини військ НАТО на постійній основі у Фінляндії. Проте він не підтримує зберігання ядерної зброї у Фінляндії.

Другий тур президентських виборів у Фінляндії (Фото: EPA)

19 січня прем'єр-міністр Фінляндії Орпо заявив, що не бачить загрози можливого збройного нападу з боку Росії. Також він наголосив на тому, що Україна має залишатися політичним пріоритетом на рівні Європейського союзу.

9 лютого міністр оборони Фінляндії заявив, що у вітчизняній промисловості є "багато ноу-хау" – йде робота над тим, щоб використовувати це для підтримки України.

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