Ця війна занадто важлива для Путіна, щоб Україна програла її – президент Фінляндії

Александр Стубб заявив, що Захід має безперервно підтримувати Україну для її перемоги

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Новий президент Фінляндії Александр Стубб наголосив на важливості подальшої підтримки України, звертаючись до країн Заходу. Він заявив, що російсько-українська війна є дуже важливою для диктатора Володимира Путіна, тому Україна має виграти, передає Yle.

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Таким чином Стубб відповів на запитання журналістів, чи не зазнав Захід невдачі у підтримці України.

"Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала", – сказав Стубб.

Водночас новообраний лідер Фінляндії визнав, що постачання Україні зброї є актуальною проблемою, та наголосив, що підтримка з боку Заходу має бути безперервною.

"Єдине, що розуміє Путін – це сила. Ви покажете будь-яку слабкість, будь-яку м’якість – і він нападе", – зазначив Стубб.

Він вважає, що російсько-українська війна є "занадто важливою для Путіна, щоб її програти, і саме це робить її досить проблематичною".

11 лютого Стубб переміг на президентських виборах від правоцентристської партії Національна коаліція. Раніше він був прем'єр-міністром країни. У 2017 році Стубб залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змінило його думку.

Політик був прем'єром країни в період 2014-2015 років, а у 2015-2016 роках очолював Міністерство фінансів. До прем'єрства він головував у Міністерстві Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також очільником Міністерства зовнішніх справ.

Стубб заявляв, що не згодний з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією, він підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

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