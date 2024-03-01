Александер Стубб склав присягу й став 13-м президентом Фінляндії – фото

Інавгурація президента Фінляндії (Фото: EPA)

У Фінляндії проходить інавгурація президента – Александер Стубб склав присягу глави держави. Він став 13-м президентом країни, повідомило видання Yle.

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Видання зазначило, що його попередник Саулі Нійністьо обіймав посаду глави держави з 2012 року два терміни поспіль.

Інавгурація президента Фінляндії (Фото: EPA)

У своїй промові в парламенті Стубб заявив, що, хоча наразі світ відчуває хаос, не варто впадати у відчай. На його думку, страх – це найгірший із можливих орієнтирів зовнішньої політики.

Інавгурація президента Фінляндії (Фото: EPA)

11 лютого Стубб переміг на президентських виборах від правоцентристської партії Національна коаліція. Раніше він був прем'єр-міністром країни. У 2017 році Стубб залишив політику і не збирався повертатися, однак вторгнення Росії в Україну змінило його думку.

Політик був прем'єром країни в період 2014-2015 років, а у 2015-2016 роках очолював Міністерство фінансів. До прем'єрства він головував у Міністерстві Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також очільником Міністерства зовнішніх справ.

Стубб заявляв, що не згодний із тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією, він підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

Інавгурація президента Фінляндії (Фото: EPA)

12 лютого Стубб заявив, що не бачить сенсу у зв'язку з російським диктатором та політичним керівництвом РФ.

19 лютого він наголосив на важливості подальшої підтримки України, звертаючись до країн Заходу. Він заявив, що російсько-українська війна є дуже важливою для диктатора Путіна, тому Україна має виграти.

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