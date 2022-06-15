UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Альянс Джонсона". В США заявили, что готовы поддержать форматы, которые укрепляют НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 12:27
Джулиан Смит (фото - ЕРА)

США поддерживают инициативы партнеров по образованию объединений, которые способны укрепить потенциал НАТО. Об этом заявила на брифинге представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, комментируя идею создания альянса Украины, Британии, Польши и стран Балтии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что НАТО уделяет большое внимание инициативам, связанным с Альянсом, и думает над укреплением своего восточного фланга.

По ее словам, США в течение многих лет видели многочисленные двусторонние отношения и небольшие объединения для запуска новых оборонных инициатив.

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал. И в той мере, в какой члены НАТО распадаются на партнерские отношения или на какие-то группы, чтобы помочь наращивать потенциал и коллективно укреплять Североатлантический союз – это то, что мы хотели бы поддержать", – сказала она.

  • В конце мая итальянская газета Corriere сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс Британии, Польши, Украины, стран Балтии и, возможно, позже Турции.
  • В Офисе президента назвали идею продуктивной, но заявили, что она пока находится на уровне дискуссий, а не юридических обсуждений формата.

Читайте также: "Альянс Джонсона". Литва еще не в курсе, но за усиление НАТО и защиту Украины на пути туда

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Украина нато госдеп Борис Джонсон страны балтии альянс джулиан смит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 