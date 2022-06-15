"Альянс Джонсона". В США заявили, что готовы поддержать форматы, которые укрепляют НАТО

США поддерживают инициативы партнеров по образованию объединений, которые способны укрепить потенциал НАТО. Об этом заявила на брифинге представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, комментируя идею создания альянса Украины, Британии, Польши и стран Балтии.

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Она отметила, что НАТО уделяет большое внимание инициативам, связанным с Альянсом, и думает над укреплением своего восточного фланга.

По ее словам, США в течение многих лет видели многочисленные двусторонние отношения и небольшие объединения для запуска новых оборонных инициатив.

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал. И в той мере, в какой члены НАТО распадаются на партнерские отношения или на какие-то группы, чтобы помочь наращивать потенциал и коллективно укреплять Североатлантический союз – это то, что мы хотели бы поддержать", – сказала она.

В конце мая итальянская газета Corriere сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс Британии, Польши, Украины, стран Балтии и, возможно, позже Турции.

В Офисе президента назвали идею продуктивной, но заявили, что она пока находится на уровне дискуссий, а не юридических обсуждений формата.

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Марк Сировой

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