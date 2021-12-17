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"Америка наблюдает". Сенату США предложен проект двухпартийной резолюции в защиту Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 11:24
Сенатор Джин Шахин (Фото: EPA-EFE/Sarah Silbiger)

Сенату США предложена резолюция "в поддержку независимой и демократической Украины" и ее "защиты от дальнейшей российской военной агрессии". Проект резолюции выдвинут 10 сенаторами от обеих партий по инициативе сенатора Джин Шахин, которая является членом "украинского кокуса" в Сенате. 

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Резолюция, сказано на сайте ее инициатора, предложена в связи с наращиванием российского военного контингента на границе с Украиной, ростом напряженности и опасениями, что Россия планирует военное вторжение.

"Двухпартийная резолюция призвана стать ясным посланием в поддержку Украины и решительным осуждением усилившейся агрессии Путина", – считает Шахин. 

Она подчеркивает, что наращивание военной силы России вдоль границы с Украиной и продолжающиеся провокации "только укрепляют решимость США поддерживать Украину и ее суверенитет".

"Путин должен знать, что Америка наблюдает за ситуацией, и что и демократы, и республиканцы согласны с тем, что эта агрессия должна прекратиться", – заявил соавтор проекта резолюции сенатор-республиканец из Техаса Джон Корбин.

Корбин считает, что прекращения агрессии можно добиться предоставлением "летальной помощи" для укрепления вооруженных сил Украины, подтверждением  единства США с европейскими союзниками, а также "привлечением Путина к ответственности за его бандитские действия".

  • 16 декабря Европарламент принял резолюцию с осуждением наращивания российских войск у границ Украины и о новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии.
  • Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против РФ после того, как она прибегнет к эскалации – это нужно сделать до этого.

Читайте также: США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да

Сергей Бережной
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агрессия России владимир путин сенат сша проект резолюции Джин Шахин
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