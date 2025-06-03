Anadolu Ajansı: Фидан и Рубио обсудили переговоры Украины и России в Стамбуле

Кроме Украины обсудили Сирию и Газу

Марк Рубио и Хакан Фидан (Фото: nato.int)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил переговоры Украины и России в Стамбуле 2 июня с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает Anadolu Ajansı и Sözcü Gazetesi со ссылкой на информацию от представителя МИД.

В ходе телефонного разговора обсудили шаги, предпринятые для прекращения полномасштабной войны между Россией и Украиной, и результаты стамбульских переговоров.

Также были оценены последние события в Сирии и секторе Газа.