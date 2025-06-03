Anadolu Ajansı: Фидан и Рубио обсудили переговоры Украины и России в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил переговоры Украины и России в Стамбуле 2 июня с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает Anadolu Ajansı и Sözcü Gazetesi со ссылкой на информацию от представителя МИД.
В ходе телефонного разговора обсудили шаги, предпринятые для прекращения полномасштабной войны между Россией и Украиной, и результаты стамбульских переговоров.
Также были оценены последние события в Сирии и секторе Газа.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле. Сенатор-республиканец Грэм заявил, что этим Россия дала понять, что не заинтересована в мире, а замглавы МИД Кислица, что "смертельно наивные" верят в добросовестность Москвы.