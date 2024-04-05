Аналитик Габер: Турки заинтересованы в уничтожении Черноморского флота России

Флаг Турции (Фото: EPA)

Для Турции важно не дать России победить в войне с Украиной, потому что это угроза ее национальной безопасности. Об этом старшая исследовательница турецкого отделения Atlantic Council Евгения Габер рассказала в комментарии LIGA.net для текста "Самое серьезное поражение". Выборы в Турции: кто может стать наследником Эрдогана".

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Габер, комментируя поражение Партии справедливости и развития на местных выборах в Турции и влияние этого события на Украину, заявила, что власть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана балансирует на грани проукраинской политики, но без антироссийской.

Однако, по ее мнению, для Турции важно не дать России победить, потому что это угроза ее национальной безопасности.

"Если Москва усилит позиции в Черном море, это прямая угроза для Анкары. Турки заинтересованы в уничтожении Черноморского флота РФ и в том, чтобы украинцы освобождали территории", — подчеркнула Габер.

Именно поэтому Турция перекрыла Босфор для российских военных кораблей, а также сотрудничает с Украиной в оборонной и военно-технической сфере. В то же время Анкара стремится сохранить экономическое сотрудничество с Москвой и проекты в энергетической сфере.

Аналитик отметила, что в турецких СМИ часто можно встретить пророссийские настроения и пророссийские заявления, но это не означает, что турки за Россию. По ее словам, у них много проблем в отношениях с Западом, которые накладываются и на Украину. Есть ожидание, что посредническая роль Турции в войне могла бы укрепить турецкие позиции в регионе.

31 марта The Wall Street Journal сообщило, что следующим президентом Турции может стать зять действующего турецкого лидера Эрдогана Сельчук Байрактар.

1 апреля издание Reuters сообщило, что на выборах в местные органы власти в крупных городах Турции, таких как Стамбул и Анкара, победила оппозиционная партия.

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