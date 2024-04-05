Аналітикиня Габер: Турки зацікавлені у знищенні Чорноморського флоту Росії

Прапор Туреччини (Фото: EPA)

Для Туреччини важливо не дати Росії перемогти у війні з Україною, бо це – загроза її національній безпеці. Про це старша дослідниця турецького відділення Atlantic Council Євгенія Габер розповіла у коментарі LIGA.net для тексту "Найсерйозніша поразка". Вибори в Туреччині: хто може стати спадкоємцем Ердогана".

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Габер, коментуючи поразку Партії справедливості та розвитку на місцевих виборах в Туреччині й вплив цієї події на Україну, заявила, що влада президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана балансує на межі проукраїнської політики, але без антиросійської.

Однак, на її думку, для Туреччини важливо не дати Росії перемогти, бо це – загроза її національній безпеці.

"Якщо Москва посилить позиції в Чорному морі, це пряма загроза для Анкари. Турки зацікавлені у знищенні Чорноморського флоту РФ і в тому, щоб українці звільняли території", – наголосила Габер.

Саме тому, за її словами, Туреччина перекрила Босфор для російських військових кораблів, а також співпрацює з Україною в оборонній і військово-технічній сфері. Водночас Анкара прагне зберегти економічну співпрацю з Москвою та проєкти в енергетичній сфері.

Аналітикиня зазначила, що у турецьких ЗМІ часто можна зустріти проросійські настрої та проросійські заяви, але це не означає, що турки за Росію. За її словами, у них багато проблем у відносинах із Заходом, які накладаються й на Україну. Є очікування, що посередницька роль Туреччини у війні могла б зміцнити турецькі позиції в регіоні.

31 березня The Wall Street Journal повідомило, що наступним президентом Туреччини може стати зять чинного турецького лідера Ердогана Сельчук Байрактар.

1 квітня видання Reuters повідомило, що на виборах до місцевих органів влади у великих містах Туреччини, таких як Стамбул та Анкара, перемогла опозиційна партія.

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