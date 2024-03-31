WSJ: Співвласник Baykar та зять Ердогана може стати наступним президентом Туреччини
Наступним президентом Туреччини може стати Сельчук Байрактар – співвласник компанії Baykar, яка спеціалізується на виробництві безпілотників Bayraktar. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Байрактар є зятем чинного турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана, пишуть журналісти.
Компанію Baykar він успадкував разом із братом Халуком після смерті батька — Оздеміра Байрактара, який був знайомий з Ердоганом з дитинства.
За даними WSJ, прихильники підприємця розглядають його кандидатуру на пост президента Туреччини. Політичні експерти, з якими поспілкувалися кореспонденти, підтвердили це, заявивши, що Байрактар справді може стати наступним лідером країни.
Водночас сам бізнесмен заявив, що не збирається "активно займатися політикою", проте може й балотуватися, якщо попросить Ердоган.
"Можливо, я скажу "так", але це залежатиме від обставин", – сказав він.
- 28 травня 2023 року Ердоган переміг на президентських виборах.
- 8 березня 2024 року він оголосив, що цьогорічні муніципальні вибори, заплановані на 31 березня, стануть останніми в його карʼєрі.
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