WSJ: Совладелец Baykar и зять Эрдогана может стать следующим президентом Турции
Следующим президентом Турции может стать Сельчук Байрактар – совладелец компании Baykar, специализирующейся на производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Байрактар является зятем действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут журналисты.
Компанию Baykar он унаследовал вместе с братом Халуком после смерти отца — Оздемера Байрактара, знакомого с Эрдоганом с детства.
По данным WSJ, сторонники предпринимателя рассматривают его кандидатуру на пост президента Турции. Политические эксперты, с которыми пообщались корреспонденты, подтвердили это, заявив, что Байрактар может стать следующим лидером страны.
В то же время, сам бизнесмен заявил, что не собирается "активно заниматься политикой", однако может и баллотироваться, если попросит Эрдоган.
"Возможно, я скажу так, но это будет зависеть от обстоятельств", – сказал он.
- 28 мая 2023 года Эрдоган победил на президентских выборах.
- 8 марта 2024 года он объявил, что муниципальные выборы, запланированные на 31 марта, станут последними в его карьере.
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