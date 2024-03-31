WSJ: Совладелец Baykar и зять Эрдогана может стать следующим президентом Турции

Сельчук Байрактар, известный как совладелец компании, производящей БПЛА "Байрактар", может выдвинуться на выборы президента Турции

Сельчук Байрактор (Фото: Twitter бизнесмена)

Следующим президентом Турции может стать Сельчук Байрактар – совладелец компании Baykar, специализирующейся на производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Байрактар является зятем действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут журналисты.

Компанию Baykar он унаследовал вместе с братом Халуком после смерти отца — Оздемера Байрактара, знакомого с Эрдоганом с детства.

По данным WSJ, сторонники предпринимателя рассматривают его кандидатуру на пост президента Турции. Политические эксперты, с которыми пообщались корреспонденты, подтвердили это, заявив, что Байрактар может стать следующим лидером страны.

В то же время, сам бизнесмен заявил, что не собирается "активно заниматься политикой", однако может и баллотироваться, если попросит Эрдоган.

"Возможно, я скажу так, но это будет зависеть от обстоятельств", – сказал он.

СПРАВКА Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

28 мая 2023 года Эрдоган победил на президентских выборах.

8 марта 2024 года он объявил, что муниципальные выборы, запланированные на 31 марта, станут последними в его карьере.

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