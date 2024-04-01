Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах – Reuters

Опозиційна Республіканська народна партія перемагає Партію справедливості та розвитку з відривом в 1%

Екрем Імамоглу (Фото: ЕРА)

На виборах до місцевих органів влади у великих містах Туреччини, таких як Стамбул та Анкара, перемагає опозиційна партія. Про це повідомляє Reuters з посиланням на попередні підрахунки.

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Це стало "серйозним ударом" для президента Реджепа Тайїпа Ердогана, зазначає видання.

За підсумками опрацювання понад 90% бюлетенів, опозиційна Республіканська народна партія (CHP), яка виступає за світський розвиток, лідирує по всій країні з перевагою в 1% (37% проти 36% в ісламоконсервативної Партії справедливості та розвитку – AKP).

За даними Вищої виборчої ради, чинний мер Стамбула та опозиціонер Екрем Імамоглу, який має президентські амбіції, набирає понад 50%.

28 травня 2023 року Ердоган переміг на президентських виборах.

8 березня 2024 року він оголосив, що цьогорічні муніципальні вибори стануть останніми в його карʼєрі.

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