Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах – Reuters
На виборах до місцевих органів влади у великих містах Туреччини, таких як Стамбул та Анкара, перемагає опозиційна партія. Про це повідомляє Reuters з посиланням на попередні підрахунки.
Це стало "серйозним ударом" для президента Реджепа Тайїпа Ердогана, зазначає видання.
За підсумками опрацювання понад 90% бюлетенів, опозиційна Республіканська народна партія (CHP), яка виступає за світський розвиток, лідирує по всій країні з перевагою в 1% (37% проти 36% в ісламоконсервативної Партії справедливості та розвитку – AKP).
За даними Вищої виборчої ради, чинний мер Стамбула та опозиціонер Екрем Імамоглу, який має президентські амбіції, набирає понад 50%.
- 28 травня 2023 року Ердоган переміг на президентських виборах.
- 8 березня 2024 року він оголосив, що цьогорічні муніципальні вибори стануть останніми в його карʼєрі.
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