Партия Эрдогана проигрывает оппозиции на местных выборах – Reuters

Оппозиционная Республиканская народная партия побеждает Партию справедливости и развития с отрывом в 1%

Экрем Имамоглу (Фото: ЕРА)

На выборах в местные органы власти в крупных городах Турции, таких как Стамбул и Анкара, побеждает оппозиционная партия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительные подсчеты.

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Это стало "серьезным ударом" для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает издание.

По итогам обработки более 90% бюллетеней оппозиционная Республиканская народная партия (CHP), выступающая за светское развитие, лидирует по всей стране с преимуществом в 1% (37% против 36% у исламоконсервативной Партии справедливости и развития – AKP).

По данным Высшего избирательного совета, действующий мэр Стамбула и имеющий президентские амбиции оппозиционер Экрем Имамоглу набирает более 50%.

28 мая 2023 года Эрдоган победил на президентских выборах.

8 марта 2024 года он объявил, что муниципальные выборы этого года станут последними в его карьере.

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