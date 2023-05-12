ANSA пишет, что Зеленский едет к Мелони и Папе Франциску. В ОП этого не подтверждали

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники заявило, что президент Владимир Зеленский на этих выходных якобы может посетить Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.

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Журналисты пишут, что украинский лидер приедет в Рим в рамках поездки в Берлин, которая, как указывают немецкие СМИ, состоится 13 мая.

По данным источников ANSA в Ватикане, "не исключено", что Зеленский проведет встречу с Папой Франциском 13 мая.

Именно так собеседники агентства ответили на слухи о том, что президент может совершить "молниеносный визит" в Рим, добавляют журналисты.

Первые сообщения о встрече Зеленского с Мелони и Папой в Италии появились еще 11 мая.

LIGA.net направила запрос об официальном комментарии от Офиса президента, на момент выхода новости какой-либо информации для прессы не было.

3 мая 2023 года Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Там он встретился с финским президентом Саули Ниинисте.

Далее украинский лидер отправился в Нидерланды, где посмотрел на зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые отправятся в Украину.

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