UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ANSA пишет, что Зеленский едет к Мелони и Папе Франциску. В ОП этого не подтверждали

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 13:13
ANSA пишет, что Зеленский едет к Мелони и Папе Франциску. В ОП этого не подтверждали - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники заявило, что президент Владимир Зеленский на этих выходных якобы может посетить Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Журналисты пишут, что украинский лидер приедет в Рим в рамках поездки в Берлин, которая, как указывают немецкие СМИ, состоится 13 мая.

По данным источников ANSA в Ватикане, "не исключено", что Зеленский проведет встречу с Папой Франциском 13 мая.

Именно так собеседники агентства ответили на слухи о том, что президент может совершить "молниеносный визит" в Рим, добавляют журналисты.

Первые сообщения о встрече Зеленского с Мелони и Папой в Италии появились еще 11 мая.

LIGA.net направила запрос об официальном комментарии от Офиса президента, на момент выхода новости какой-либо информации для прессы не было.

  • 3 мая 2023 года Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Там он встретился с финским президентом Саули Ниинисте.
  • Далее украинский лидер отправился в Нидерланды, где посмотрел на зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые отправятся в Украину.

Читайте также: Зеленский встретился с посланником президента Бразилии. Сказал: Мир будет только на условиях Украины

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визитВладимир ЗеленскийиталияПапа римскийДжорджа Мелони
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 