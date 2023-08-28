Антикорсовет: Завышенные цены на куртки для ВСУ – вопрос не к МО, они не видели инвойсов
Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в эфире Радио Свобода заявил, что закупленные куртки для ВСУ точно были зимними, а инвойсы, которые есть у журналистов УП, оборонное ведомство не видело.
"За четверг-пятницу нам точно удалось выяснить: во-первых, куртки не являются летними и демисезонными, это точно зимние куртки, сшитые на турецких фабриках", — сказал он.
Совет также утверждает, что Минобороны не видело тех инвойсов (документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую покупатель должен за них уплатить. – Ред.), которые есть у журналистов.
Эти документы представляет исключительно турецкая сторона, когда отгружает товар, пояснил Грушовец.
Относительно "завышенных" цен, по его словам, этот вопрос "точно не к Минобороны", потому что в контракте указывалась цена при подписании.
"Это не украинское производство, поэтому каким образом производитель будет декларировать этот товар у себя в стране происхождения, затем в странах, через которые осуществляется транзит этих курток, – это по сути Минобороны абсолютно не касается", – объясняет он.
Совет также планирует выезд на склад, где хранятся эти куртки.
Он также подчеркнул, что в целом оборонное ведомство закупило более 180 000 курток. По словам главы антикоррупционного совета, закупки были произведены в разных компаниях, в том числе украинских.
"Действительно ли была коррупционная составляющая в цене – совет надеется, что сможет ответить на этот вопрос в ближайшее время", – добавил Грушовец.
- 10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они вроде бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.
- Позже министр обороны Резников предложил пари по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости.
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