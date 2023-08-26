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Резников не знает, откуда зимние куртки по $29. Предлагает желающим "сгонять в Турцию"

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 19:15
Резников не знает, откуда зимние куртки по $29. Предлагает желающим
Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников проинформировал ситуацию вокруг скандальных закупок курток для ВСУ его ведомством. По его словам, Минобороны в прошлом году закупило у Турции 180 000 зимних курток за $86 каждая, а откуда в турецких документах взялась цена $29 – неизвестно. Об этом министр рассказал LIGA.net.

"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас соответствует 3177 грн). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 грн) – я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции", – сказал Резников.

Глава Минобороны предложил всем желающим "сгонять в Турцию и купить партию зимних курток за 1072 грн и чтобы была через несколько недель".

В связи с этим Резников заявил, что его вызов относительно пари вокруг скандала с закупками не приняли ни глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина, ни журналист УП Михаил Ткач.

"Соответственно, их обвинения в замене летних курток зимними были неправдой. Это полная безответственность – во время войны в спешке публиковать непроверенную информацию о поставках ВСУ", – подчеркнул министр.

Утром 26 августа на вызов Резникова отреагировала Радина. Она предложила главе МО до 09:00 28 августа опровергнуть то, что ведомство без тендера закупило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой был племянник народного депутата Геннадия Касая. В противном случае – она сложит мандат.

Позже на этот счет высказался Ткач. Он предложил Резникову "заключать не пари, а договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа".

  • Ранее Резников предложил паре по результатам расследования Украинской правды и Центра противодействия коррупции о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости.
  • 10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они вроде бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.
  • 12 июля Кабмин исправил ошибку, требовавшую от бизнеса работать с Минобороны без прибыли.

Читайте также: Скандал с куртками для ВСУ: к сделке причастен нардеп от Слуги народа – УП

Милана Головань, Юрий Смирнов
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Алексей Резниковвойнаминобороныкуртки для ВСУ
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