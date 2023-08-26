RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Резніков не знає, звідки взялись зимові куртки за $29. Пропонує охочим "зганяти в Туреччину"

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 19:15
Резніков не знає, звідки взялись зимові куртки за $29. Пропонує охочим
Олексій Резніков (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Олексій Резніков проінформував ситуацію навколо скандальних закупівель курток для ЗСУ його відомством. За його словами, Міноборони торік закупило в Туреччині 180 000 зимових курток за $86 кожна, а звідки у турецьких документах взялася ціна $29 – невідомо. Про це міністр розповів LIGA.net.

"Кожна куртка коштувала $86 (що зараз відповідає 3177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1072 грн) – я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині", – сказав Резніков.

Глава Міноборони запропонував всім охочим "зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток за 1072 грн і щоб була через кілька тижнів".

У зв'язку з цим Резніков заявив, що його виклик щодо парі навколо скандалу із закупівлями не прийняли ані голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, ані журналіст УП Михайло Ткач.

"Відповідно, їхні звинувачення у заміні літніх курток зимовими були неправдою. Це повна безвідповідальність – під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про постачання ЗСУ", – наголосив міністр.

Зранку 26 серпня на парі Резнікова відреагувала Радіна. Вона запропонувала голові МО до 09:00 28 серпня спростувати те, що відомство без тендеру закупило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власником якої був племінник народного депутата Геннадія Касая. Інакше – вона складає мандат.

Пізніше з цього приводу висловився Ткач. Він запропонував Резнікову "укладати не парі, а договори про закупівлі за  ринковими цінами та не з родичами "слуг народу".

  • Раніше Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною у кілька разів вартістю.
  • 10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari  233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.
  • 12 липня Кабмін виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку.

Читайте також: Скандал із куртками для ЗСУ: до оборудки причетний нардеп від Слуги народу – УП

Мілана Головань, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаміноборониОлексій Резніковкуртки для ЗСУ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 