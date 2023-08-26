Резніков не знає, звідки взялись зимові куртки за $29. Пропонує охочим "зганяти в Туреччину"

Міністр оборони Олексій Резніков проінформував ситуацію навколо скандальних закупівель курток для ЗСУ його відомством. За його словами, Міноборони торік закупило в Туреччині 180 000 зимових курток за $86 кожна, а звідки у турецьких документах взялася ціна $29 – невідомо. Про це міністр розповів LIGA.net.

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"Кожна куртка коштувала $86 (що зараз відповідає 3177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29 (зараз це 1072 грн) – я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині", – сказав Резніков.

Глава Міноборони запропонував всім охочим "зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток за 1072 грн і щоб була через кілька тижнів".

У зв'язку з цим Резніков заявив, що його виклик щодо парі навколо скандалу із закупівлями не прийняли ані голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, ані журналіст УП Михайло Ткач.

"Відповідно, їхні звинувачення у заміні літніх курток зимовими були неправдою. Це повна безвідповідальність – під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про постачання ЗСУ", – наголосив міністр.

Зранку 26 серпня на парі Резнікова відреагувала Радіна. Вона запропонувала голові МО до 09:00 28 серпня спростувати те, що відомство без тендеру закупило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власником якої був племінник народного депутата Геннадія Касая. Інакше – вона складає мандат.

Пізніше з цього приводу висловився Ткач. Він запропонував Резнікову "укладати не парі, а договори про закупівлі за ринковими цінами та не з родичами "слуг народу".

Раніше Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною у кілька разів вартістю.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

12 липня Кабмін виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку.

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