Антикоррада: Завищені ціни на куртки для ЗСУ – питання не до МО, вони не бачили інвойсів

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець в ефірі Радіо Свобода заявив, що закуплені куртки для ЗСУ точно були зимовими, а інвойси, які мають журналісти УП, оборонне відомство не бачило.

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"За четвер-п‘ятницю нам точно вдалося з‘ясувати: по-перше, куртки не є літніми та демісезонними, це точно зимові куртки, пошиті на турецьких фабриках", — сказав він.

Рада також стверджує, що Міноборони не мало тих інвойсів (документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити. – Ред.), які мають журналісти.

Ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар, пояснив Грушовець.

Щодо "завищених" цін, за його словами, це питання "точно не до Міноборони", бо в контракті вказувалась ціна під час підписання.

"Це не українське виробництво, тому яким чином виробник декларуватиме цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується", – пояснює він.

Рада також планує здійснити виїзд на склад, де зберігаються ці куртки.

Він також наголосив, що загалом оборонне відомство закупило більше ніж 180 000 курток. За словами голови антикорупційної ради, закупівлі були зроблені у різних компаніях, зокрема українських.

"Чи дійсно була корупційна складова в ціні – рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом", – додав Грушовець.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

Пізніше міністр оборони Резніков запропонував парі за результатами розслідування Української правди та Центру протидії корупції про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною у кілька разів вартістю.

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