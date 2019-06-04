АП об отказе Рады рассмотреть закон об импичменте: Выборы близко

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Администрации президента решение Верховной Рады не рассматривать законопроект об импичменте президента считают "непрагматичным". Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

"Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так давно требовали сами народные депутаты, были сегодня провалены парламентом. Но мы имеем такой парламент, какой имеем, и мы все равно должны с ним работать. Очевидно, что это будет все-таки влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, например, о незаконном обогащении", - сказал он.

Рябошапко считает, что важно "убеждать граждан Украины в том, что через несколько недель им придется делать выбор на парламентских выборах, и во время своего выбора они должны учитывать в том числе и то, каким образом народные избранники голосовали".

Также во время брифинга Рябошапка сообщил о проекте закона о НАПК.

Сегодня, 4 июня, парламент не стал рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на замену главы КСУ