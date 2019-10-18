Апаршин выиграл конкурс на главу "оборонного" директората при ОП

Иван Апаршин (скриншот видео)

Советник предвыборной команды Владимира Зеленского по оборонным вопросам Иван Апаршин победил на конкурсе на должность руководителя директората по вопросам нацбезопасности и обороны Офиса президента. Результаты конкурса опубликованы на сайте главы государства.

Апаршин набрал 20,04 балла, опередив Андрея Чернявского (16,5 баллов).

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До прихода Зеленского на Банковую Чернявский работал там завотделом по органам пограничной, фискальной и пенитенциарной службы главдепартамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции.

Карьерный путь Апаршина:

— 2005-2007 годы: помощник главы Минобороны и председатель департамента военной политики и стратегического планирования при ведомстве;

— 2007–2008: главный инспектор Минобороны;

— 2010-2011: руководитель управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабмина;

— 2011-2014: замдиректора департамента профэкспертизы и начальник управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина;

— 2014: кандидат в нардепы от партии Гражданская позиция;

— 2019: помощник главы Офиса президента.

В августе Апаршин предполагал, что армия РФ готовятся к полномосштабному вторжению; по его мнению, "в ближайшей или среднесрочной перспективе".

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