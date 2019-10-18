Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Апаршин выиграл конкурс на главу "оборонного" директората при ОП

Апаршин выиграл конкурс на главу "оборонного" директората при ОП - Фото
Иван Апаршин (скриншот видео)
18.10.2019, 13:29

Чтобы чиновник получил эту должность, должен выйти соответствующий указ президента Владимира Зеленского о его назначении

Советник предвыборной команды Владимира Зеленского по оборонным вопросам Иван Апаршин победил на конкурсе на должность руководителя директората по вопросам нацбезопасности и обороны Офиса президента. Результаты конкурса опубликованы на сайте главы государства.

Апаршин набрал 20,04 балла, опередив Андрея Чернявского (16,5 баллов).

Читайте также: Апаршин против восстановления ядерного вооружения в Украине 

До прихода Зеленского на Банковую Чернявский работал там завотделом по органам пограничной, фискальной и пенитенциарной службы главдепартамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции.

Карьерный путь Апаршина:

— 2005-2007 годы: помощник главы Минобороны и председатель департамента военной политики и стратегического планирования при ведомстве;
— 2007–2008: главный инспектор Минобороны;
— 2010-2011: руководитель управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабмина;
— 2011-2014: замдиректора департамента профэкспертизы и начальник управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина;
— 2014: кандидат в нардепы от партии Гражданская позиция;
— 2019: помощник главы Офиса президента.

В августе Апаршин предполагал, что армия РФ готовятся к полномосштабному вторжению; по его мнению, "в ближайшей или среднесрочной перспективе".

Читайте также: "Один на один с Путиным нельзя". Интервью с Апаршиным за минуту

Напишите нам
иван апаршин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 