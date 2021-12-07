Апелляционный суд Киева разрешил задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд разрешил задержание бывшего так называемого прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в Украине в госизмене. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба суда.

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В сообщении сказано, что вчера, 6 декабря, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу на отказ Шевченковского суда в удовлетворении ходатайства Офиса генпрокурора о задержании подозреваемой "гражданки П.".

Прокурор подал апелляцию на определение следственного судьи Шевченковского суда Киева от 27 сентября 2021-го, и решение было отменено.

Новым решением суда подозреваемую разрешили задержать с целью привода для рассмотрения избрания меры пресечения в виде ареста.

В суде напомнили, что Поклонская проходит как подозреваемая по статьям о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, о посягательстве на территориальную целостность, о госизмене и о создании или руководстве преступной организацией.

В 2014 году после оккупации Крыма Россией Поклонская перешла на сторону РФ. С 2016-го она была депутатом Госдумы РФ от партии Путина Единая Россия.

В 2018 году в Украине Поклонской объявили о подозрении в госизмене и военных преступлениях.

В октябре 2021-го Россия назначила Поклонскую своим послом в Кабо-Верде. В МИД Украины говорят – спрятаться не получится даже в Африке, и перед правительством Кабо-Верде уже затронул вопрос преступной деятельности Поклонской.

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Оксана Житнюк

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