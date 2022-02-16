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Арахамия: CNN, Bloomberg, WSJ — хуже Скабеевой и Соловьева

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 23:55
Арахамия: CNN, Bloomberg, WSJ — хуже Скабеевой и Соловьева - Фото
Давид Арахамия (скриншот с видео)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ряд американских СМИ распространяют "откровенные фейки" об угрозе нового вторжения российских войск в Украину. Об этом он сказал в эфире "Права на власть".

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"Я думаю, что через две-три недели, когда вся фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и так далее. Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", – сказал Арахамия.

По его мнению, сейчас предпринимается попытка "заключить новый договор коллективной безопасности, и Украина – лучшая площадка, надо же сначала сделать какую-то зраду, а потом победу".

"Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно, эта истерия, паника. Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки... Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать: когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", – сказал Арахамия.

  • Президент Владимир Зеленский считает, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам". 
  • По его словам, для стабилизации экономики необходимо потратить около 4-5 млрд долларов.
  • The New York Times сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена обнародует данные разведки об агрессивных планах России против Украины для того, чтобы сорвать их реализацию и не позволить оправдать их ложью впоследствии.
Вадим Ребрина
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экономика сми Давид Арахамия
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