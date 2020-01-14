Арахамия назвал дату внеочередного заседания по децентрализации

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

24 января планируется провести внеочередное заседание Верховной Рады по децентрализации. Об этом сегодня заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, состоится ли внеочередное заседание Рады 24 января, Арахамия сказал: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам нужно будет дополнительное голосование до следующей сессии".

По его словам, если Конституционный Суд не успеет к этому времени предоставить заключение по законопроекту №2598 о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти, - ред.), то необходимости во внеочередном заседании парламента не будет.

9 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил , что децентрализация в ближайшее время она будет завершена.

Читайте также: Похороны "Русской весны". Как громады Украины победили идею федерализации