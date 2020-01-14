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Арахамия назвал дату внеочередного заседания по децентрализации

Арахамия назвал дату внеочередного заседания по децентрализации - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.01.2020, 13:47

Глава фракции Слуга народа анонсировал внеочередное заседание Рады для голосования законопроекта о децентрализации

24 января планируется провести внеочередное заседание Верховной Рады по децентрализации.  Об этом сегодня заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, состоится ли внеочередное заседание Рады 24 января, Арахамия сказал: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам нужно будет дополнительное голосование до следующей сессии".

По его словам, если Конституционный Суд не успеет к этому времени предоставить заключение по законопроекту №2598 о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти, - ред.), то необходимости во внеочередном заседании парламента не будет.

  • 9 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что децентрализация в ближайшее время она будет завершена. 

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Слуга народа Давид Арахамия закон о децентрализации
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