Разумков: В ближайшее время децентрализация будет завершена

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что децентрализация в ближайшее время она будет завершена. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в ближайшее время реформа децентрализации будет завершена, и все смогут почувствовать как качественные, так и количественные изменения. "Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно даст возможность создавать на местах качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов", - отметил спикер парламента.

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