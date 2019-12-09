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Разумков: В ближайшее время децентрализация будет завершена

Разумков: В ближайшее время децентрализация будет завершена - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
09.12.2019, 10:59

По его словам, "все смогут почувствовать качественные изменения"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что децентрализация в ближайшее время она будет завершена. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в ближайшее время реформа децентрализации будет завершена, и все смогут почувствовать как качественные, так и количественные изменения. "Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно даст возможность создавать на местах качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов", - отметил спикер парламента.

  • 16 июля 2015 года депутаты проголосовали за направление в КСУ закона о децентрализации и особом порядке самоуправления отдельных районов Донбасса; бывший тогда президентом Петр Порошенко, представляя в парламенте проект изменений в Конституцию, уточнил, что он не предусматривает особого статуса Донбасса. Тем не менее проект предусматривает амнистию и широкие полномочия для ныне оккупированных территорий, в частности, право иметь некую независимую от Киева "народную милицию". КСУ признал закон соответствующим Конституции. 
  • 14 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что по условиям минских соглашений Украина не обязана закреплять "особый статус" оккупированных территорий Донбасса в Конституции.
  • 15 ноября Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года
  • 9 декабря в Париже проходит саммит нормандского формата.

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децентрализация Разумков Дмитрий
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