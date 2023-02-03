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Арахамия: Некоторые из последних скандалов вокруг Минобороны могут быть инспирированы РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 12:20
Арахамия: Некоторые из последних скандалов вокруг Минобороны могут быть инспирированы РФ - Фото
Давид Арахамия (скриншот с видео)

Глава фракции Слуга народа и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Давид Арахамия заявил, что некоторые из последних скандалов вокруг Минобороны могут быть инспирированы страной-агрессором РФ, и призвал СБУ разобраться в ситуации. Об этом он написал в Telegram.

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"За последние недели в Сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданны и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", – написал Арахамия.

Он обеспокоен тем, чтобы "в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления РФ".

Арахамия отметил, что знает много "профессиональных, патриотических и преданных Украине" людей, работающих в Министерстве обороны.

"Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то подонки решили наживаться на войне. Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу института под время войны", – написал нардеп.

  • 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн.
  • И.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение из-за публичных обвинений со стороны председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в "блокировании доступа ВСУ к украинским маякам, призывах "услышать Крым", поддержке псевдореферендума". Вчера издание Украинская правда опубликовало новость со ссылкой на источник в "украинской разведке" о том, что у Лиева якобы есть российское гражданство. Информация оказалась фейком. Сегодня издание признало это и принесло извинения Лиеву. Тот заявил, что получил много угроз из-за этого фейка, поэтому обратился в СБУ с просьбой разобраться, кто и с какой целью распространил о нем ложную информацию.

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Вадим Ребрина
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