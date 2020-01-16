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Арахамия о пленках Гончарука: Это нарезка фраз разных людей

Арахамия о пленках Гончарука: Это нарезка фраз разных людей - Фото
Давид Арахамия заступился за премьера (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.01.2020, 12:06

Глава фракции Слуга народа считает, что записи были опубликованы для того, чтобы "сделать сенсацию"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что аудиозаписи, где премьер-министр Алексей Гончарук якобы говорит о неглубоких экономических знаниях президента Владимира Зеленского, являются "нарезкой фраз разных людей". Об этом пишет Hromadske

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", — сказал Арахамия. Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Арахамия считает, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично, и это не должно быть предметом публичных обсуждений. Он выразил сомнения, что у Гончарука действительно такая позиция и сказал, что вне соответствующего контекста могут получаться "замечательные нарезки".

  • Вчера на анонимных YouTube- и Telegram-каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку. Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука. 
  • Гончарук назвал эти записи медиа-атакой.

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