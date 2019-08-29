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Арахамия о Шуфриче во главе комитета: Он хочет, а нам все равно

Арахамия о Шуфриче во главе комитета: Он хочет, а нам все равно - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 11:59

Депутат от Оппозиционной платформы - За життя Нестор Шуфрич возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде IX созыва

Народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия заявил, что президентская партия согласилась на кандидатуру депутата от Оппозиционной платформы - За життя Нестора Шуфрича на должность главы комитета по вопросам свободы слова, потому что он идет по квоте оппозиции. Об этом сообщает Укринформ.

"Слушайте, у нас есть квотный принцип, что-то же надо отдавать оппозиции. Они сами делегируют, это не мы говорим, что давайте будет Шуфрич или Рабинович, или Медведчук. Они говорят, что мы видим такого человека. Мы можем сказать только то, что мы вам отдаем этот комитет, берите и делегируйте. То есть вы должны вопросы про Шуфрича адресовать ОП - ЗЖ - это их квота и они фактически делегировали человека. Мы согласились, потому что там был такой список, честно говоря. Шуфрич не такой уже и плохой человек", - сказал Арахамия. 

"Он же хочет про свободу слова говорить, давайте посмотрим, как он будет это делать. Он очень хочет, а нам все равно", - резюмировал Арахамия.

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верховная рада вадим рабинович нестор шуфрич Давид Арахамия
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