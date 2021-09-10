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Арахамия об отставке Авакова: Сразу четыре "слуги народа" резко стали наркоманами за рулем

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 12:53
Арахамия об отставке Авакова: Сразу четыре
Давид Арахамия (Фото: скриншот из видео 1+1)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия намекнул, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков якобы причастен к тому, что депутаты от СН "резко стали наркоманами за рулем". Причина "сфабрикованных" дел – якобы то, что Аваков не хотел уходить в отставку. Такое мнение Арахамия высказал в эфире программы "Народ Против" на телеканале Украина 24.

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Во время обсуждения резонансного ДТП с нардепом от Слуги народа Александром Трухиным, Арахамия напомнил об аварии во Львове при участии еще одного бывшего депутата от СН Александра Юрченко. Арахамия предложил показать видео с нагрудных камер полицейских, которые якобы прямо сказали: "Давай хлопнем сейчас этого депутата и что-то с него поимеем". По словам Арахамии, Юрченко якобы сразу предлагал проверить его на наркотики, но ему в этом отказали, заявив, что "все уже понятно".

"Что вы мне рассказываете? Когда есть народный депутат от власти, и когда есть бывший глава МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то в одну неделю сразу четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем", – возмутился Арахамия.

Ведущая уточнила у главы фракции, идет ли речь об Арсене Авакове, и мог ли он давать такие "задания" полицейским. Глава фракции ответил: "Я не знаю, просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко".

По словам Арахамии, его самого за эту неделю останавливали 16 раз, а после – ни разу.

Ранее LIGA.net публиковала материал о возможных причинах отставки Авакова. Собеседник в руководстве фракции заявил, что поводом отправить главу МВД в отставку для Владимира Зеленского стало то, что "кто-то вложил президенту в уши, что истории со "слугами" Васильковским, Юрченко и Брагарем – это спецоперация полиции", и их специально "пасли". 

  • 28 июня 2021-го, по данным Думской, в Одессе полиция остановила автомобиль нардепа от СН Игоря Васильковского по подозрению в нетрезвом вождении, и якобы нардеп отказался дышать в алкотестер.
  • 3 июля в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором ехал народный депутат от СН Евгений Брагар, и заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения.
  • 8 июля еще один "слуга" Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. При этом освидетельствование якобы показало наличие в его крови аркотических веществ.
  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае. Арахамия заявил, что партия не комментирует резонансное ДТП, потому что "не хочет оказывать какое-либо давление на следствие". 

Читайте также: "Это была договоренность с Зеленским". Почему Аваков подал в отставку и что ждет МВД

Оксана Житнюк
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Слуга народа мвд арсен аваков Давид Арахамия
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